Более 7 млн заявок на детскую допвыплату подано за шесть дней

За шесть дней россияне подали более 7 млн заявлений на оформление единовременной выплаты для 10 млн детей в возрасте от трёх до 16 лет. Об этом сообщает Минкомсвязь.

Отмечается, что в пиковые моменты на портале Госуслуг оформлялось более 3 тыс. заявлений в минуту, в среднем — 1,5 тыс. в минуту.

Известно, что единовременная выплата будет осуществлена начиная с 1 июня 2020 года.

При этом обратиться за выплатой граждане могут до 1 октября 2020 года.

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