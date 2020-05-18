Россия упростила правила транспортировки товаров

Россия упростила требование транспортировки продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Так, Россия отменила требование о раздельной перевозке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров на внутреннем рынке стран евразийской «пятерки».

«Согласно техническому регламенту союза, перевозка различных групп продукции одновременно допускается. Однако необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции», — заявили в ЕЭК.

Департамент функционирования внутренних рынков считает, что российская сторона предъявляла дополнительные требования к процессу перевозки пищевой продукции, которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС.