Самозанятым москвичам вернут 495 млн рублей налогов за 2019 год

Самозанятым москвичам вернут 495 миллионов налогов за 2019 год. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что на данный момент в столице зарегистрированы 275 тысяч человек в качестве самозанятых.

«Город вернет самозанятым 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году», — говорится в сообщении.

Так, выплаты получат 194 тысячи жителей Москвы, которые заплатили налог на профессиональный доход, полученный на территории столицы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть официально зарегистрированным самозанятым жителям России уплаченный налог за 2019 год.

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