На Украине ликвидирована врезка в нефтепровод «Дружба»

Во Львовской области ликвидирована врезка в нефтепровод «Дружба», пишет АО «Укртранснафта» в Facebook.

Отмечается, что также был обнаружен отвод для нефти длиной в 250 метров. Возбуждено уголовное дело.

«Дружба» — нефтепровод, построенный в 1960-х для доставки нефти в Восточную Европу.

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