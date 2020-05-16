На Украине ликвидирована врезка в нефтепровод «Дружба»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Во Львовской области ликвидирована врезка в нефтепровод «Дружба», пишет АО «Укртранснафта» в Facebook.
Отмечается, что также был обнаружен отвод для нефти длиной в 250 метров. Возбуждено уголовное дело.
«Дружба» — нефтепровод, построенный в 1960-х для доставки нефти в Восточную Европу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минск черпает технологическую нефть для своих НПЗ из нефтепровода «Дружба»
— Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»
— Россия и Белоруссия согласовали подход к решению ситуации на «Дружбе»