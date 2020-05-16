В Турции туристический сезон может начаться в конце мая
Турция может разрешить внутренний туризм с 28 мая, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала «Эн-ти-ви».
«Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно 28 мая начнется движение во внутреннем туризме», — сказал Эрсой.
В Турции коронавирусом заразились 146 тысяч, умерли четыре тысячи, выздоровели 106 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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