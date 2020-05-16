Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, а внутренние перевозки могут начаться в стране уже в середине июня.

Он констатировал, что для России важно видеть, что страны, куда россияне могли бы полететь, безопасны. Поэтому государство будет смотреть и ориентироваться на ту обстановку, которая складывается с коронавирусом в мире. Потом решение об открытии границ будут принимать врачи, специалисты и власти.

«Мы выражаем надежду, что такие решения могут состояться в июле», — цитирует Дитриха ТАСС.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России.

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