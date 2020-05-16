Впавший в кому представитель Ирана в ОПЕК скончался

Рано утром в субботу, 16 мая, скончался в Тегеране 68-летний иранский дипломат и представитель страны в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Министерство нефти Ирана.

В начале мая Хосейн Каземпур Ардабили впал в кому после кровоизлияния в мозг. В министерстве уточнили, что дипломат умер «после продолжительного периода болезни».

В 1980-х годах Хосейн Каземпур Ардебили занимал посты министра торговли, замглавы экономики и нефти и замминистра МИД Ирана. Позднее, с 1990 по 1995 год, он являлся иранским послом в Японии. После этого он был назначен представителем Ирана в ОПЕК.