Совфед прокомментировал введенные Украиной санкции против музеев и вузов

В Совете Федерации прокомментировали решение Украины о введении санкций в отношении вузов и музеев России. об этом сообщает РИА «Новости».

Сенатор Олег Морозов выразил мнение, что таким решением украинские власти мстят России за историческую правду.

По его мнению, Кремль не должен оставлять такие действия без ответа.

«Мы имеем возможность наложить экономические ограничения в ряде очень чувствительных для Украины областях», — подчеркнул Морозов.

Сенатор добавил, что России следует отвечать жестко и асимметрично.

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