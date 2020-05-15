В Польше приветствовали решение ФРГ по «Северному потоку — 2»

Польская энергетическая компания PGNiG приветствует отказ Германии освободить «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС, сообщает ТАСС.

Как отмечается в заявлении компании, PGNiG проанализирует решение Берлина и его обоснование, а также планирует следить за дальнейшим ходом этого дела и возможными апелляциями со стороны «Северного потока — 2».

Председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский заявил, что Польша удовлетворена решением ФРГ, которое свидетельствует о силе польских аргументов против исключения российского газопровода из сферы применения директивы ЕС.

Ранее стало известно, что Германия отказала в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы ЕС, согласно которой добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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