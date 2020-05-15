РФ обжаловала решение суда Гааги по ЮКОСу на $57 млрд

Россия потребовала отменить решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Кроме того, российская сторона подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Как отмечается, суд проигнорировал ряд факторов нарушения экс-акционерами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования, в том числе тем, что они добились контроля над активами при помощи доказанного сговора.

Также в ведомстве заявили, что экс-владельцы ЮКОСа регулярно не платили налоги, а также незаконно выводили активы за границу, в связи с чем их нельзя признать добросовестными инвесторами.

Российское министерство отметило, что решение Апелляционного суда Гааги не совпадает с позицией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).