«Ведомости»: власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в РФ

Власти столицы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО «Компания инновационных технологий». Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании.

Как сообщает издание, покупка была совершена еще в марте.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объём медицинских масок, и что мы столкнёмся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса «Москва», — рассказал Ефимов.

Издание отмечает, что данная компания производит около трети масок в России.