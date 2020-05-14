Медведчук назвал Украину «дойной коровой» для МВФ

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) будет давить на украинские власти. Его слова приводятся на сайте политсилы.

Он отметил, что МВФ «познали сладость своих непонятных требований» к Украине, которые проявились в законе о земле и банках.

По его мнению, фонд намерен добиться «идеального для себя результата» и будет продолжать политику давления, используя украинскую власть как «дойную корову».

Медведчук подчеркнул, что это происходит на фоне тяжелой экономической ситуации на Украине, вызванной пандемией коронавируса.

Политик также выразил сомнения в том, что финансовые средства МВФ будут направлены на оказание социальной помощи, а также восстановление собственной экономики.

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