Рабинович: МВФ в очередной раз «обдурил» Украину
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) вновь обманул Украину. Об этом пишет РИА «Новости».
Рабинович сказал, что страну в очередной раз «обдурили» путем изменений правил выдачи кредита фондом. По его словам, согласно новой программе Украина сможет получать деньги лишь на выплату процентов самому МВФ.
«Кредит stand-by, который теперь придумали, — это вообще кредит, не направленный на развитие», — произнес Рабинович.
Сопредседатель заявил, что партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» несет лишь «разруху».
Он также добавил, что это — «печальный день в истории Украины», поскольку страна «в очередной раз преодолела еще одно дно». По его мнению, таким образом МВФ уничтожает основы государства и его конституцию.
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