Мнучин предупредил о разрушении экономики США при задержке отмены ограничений

При чрезмерном затягивании отмены ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа, может грозить разрушением экономики США, заявил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время существует опасность того, что Соединенные Штаты «выжидали слишком долго», отметил министр. Он добавил, что согласен с утверждением президента США Дональда Трампа о существовании безопасного способа возобновления экономической деятельности в условиях пандемии.

По словам Мнучина, снятие ограничений следует начинать в тех регионах страны, где число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции низок по сравнению с очагами заболеваемости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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