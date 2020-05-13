Котяков: почти 300 млрд рублей сверх бюджета направлены на поддержку граждан

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что власти потратили на поддержку граждан в условиях пандемии коронавируса почти 300 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

«Дополнительно это порядка 300 миллиардов рублей, они все выделяются сверх первоначально определенных законом о бюджете ресурсов», — сказал Котяков.

По его словам, эти средства являются «дополнительными» ресурсами для экономики и не повлияют на «ранее обозначенные социальные гарантии» для жителей РФ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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