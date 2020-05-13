ОПЕК понизила прогноз падения спроса на нефть в мире на 9,07 млн б/с

ОПЕК снизила прогноз о падении нефтяного спроса в мире на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Так, организация предполагает, что в 2020 году спрос понизится на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн б/с выше прошлого прогноза.

Прогноз на нефтяной спрос был ухудшен среди стран ОЭСР на 1,2 млн б/с, а в не входящих в ОЭСР странах — на 1,03 млн б/с. По прогнозу ОПЕК, мировой нефтяной спрос в 2020 году будет на уровне 91,1 млн б/с.

В ОПЕК уточнили, что сильнее всего падение спроса будет ощущаться во II квартале 2020 года. Однако оно может быть смягчено более быстрым ослаблением ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией, а также реакцией роста экономики на оказываемые меры поддержки.

В четверг, 9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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