Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство России обновило список отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, в список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

Правительство утвердило перечень отраслей, сильнее остальных пострадавших из-за пандемии, в начале апреля. На сегодняшний день в него среди прочего входят авто- и авиаперевозки, культура, досуг и развлечения, организация конференций и выставок, спорт, туристический бизнес, общепит, дополнительное образование, салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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