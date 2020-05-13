Правительство Саудовской Аравии подтвердило допсокращение нефтедобычи на 1 млн б/с

Правительство Саудовской Аравии подтвердило, что королевство планирует сократить нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки в июне 2020 года, тем самым она соблюдет сокращение ОПЕК+. Об этом сообщает саудовское информационное агентство со ссылкой на министра информации страны Маджида бен Абдаллу аль-Касаби.

«Кабинет министров подтвердил усилия королевства по поддержке стабильности на мировых рынках нефти», — сказал он.

Кроме того, королевство намерено согласовать с потребителями сокращение добычи в мае с целевого уровня.

Маджид бен Абдалла аль-Касаби отметил, что Эр-Рияд призвал стран-участников соглашения ОПЕК+ и другие государства-производители соблюдать установленные для них квоты и добиться большего сокращения добычи для восстановления необходимого баланса на мировых рынках нефти.

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