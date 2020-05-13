Эксперт рассказал про опасность покупок через интернет

До сих пор сохраняются риски остаться без товаров и денег при оплате покупок через интернет. Глава компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в интервью Prime рассказал, как избежать подобных ситуаций.

Во-первых, эксперт советует установить на гаджеты хороший антивирус и периодически его обновлять. Именно антивирус должен не позволить перейти человеку на подозрительный сайт, где его могут обокрасть. Кроме того, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам от неизвестных номеров или пользователей. Также всегда перед приобретением товара следует читать отзывы о нем и продавце.

Сами покупки нужно совершать лишь на проверенных сайтах с «безопасным соединением» (в адресной строке будет указан значок в виде закрытого замка). «Иногда сайты мошенников отличаются лишь на одну букву, вводя клиента в заблуждение», — добавил Мясоедов.

Оплачивать приобретения лучше после их получения. Если такой возможности нет, то стоит пользоваться картой, у которой на странице оплаты есть логотипы программ MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept, так как они дают дополнительную защиту покупок.

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