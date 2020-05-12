Демократы США подготовили новый пакет помощи на $3 трлн

Демократы в Палате представителей Конгресса США намерены вынести на голосование новый пакет стимулирующих экономику мер в размере более $3 трлн, передает Fox News.

Согласно плану помощи, предлагается провести еще один раунд выплат в размере $1200 на человека, причем максимальная сумма составит $6000 на семью.

При этом сообщается, республиканцы в Сенате предварительно отказались поддержать новый пакет.

Голосование по предложению запланировано на 15 мая.