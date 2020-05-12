В Петербурге пенсионеры и многодетные семьи получат деньги на маски и перчатки

Власти Санкт-Петербурга выплатят по 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям на маски и перчатки, пишет пресс-служба городской администрации.

«Поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона горожан», — говорится в сообщении.

С 12 мая в Санкт-Петербурге действует «масочный режим»: жители должны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. В городе коронавирусом заразились восемь тысяч, скончались 58 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Почти 30% москвичей не надели маски и перчатки в общественных местах 12 мая

— ФАС фиксирует незначительное число жалоб на дефицит медицинских перчаток

— В Роспотребнадзоре допустили ужесточение ограничений по коронавирусу в регионах