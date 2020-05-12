В Петербурге пенсионеры и многодетные семьи получат деньги на маски и перчатки
Власти Санкт-Петербурга выплатят по 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям на маски и перчатки, пишет пресс-служба городской администрации.
«Поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона горожан», — говорится в сообщении.
С 12 мая в Санкт-Петербурге действует «масочный режим»: жители должны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. В городе коронавирусом заразились восемь тысяч, скончались 58 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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