Владимирская область открыла парикмахерские и салоны красоты

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение об открытии парикмахерских, салонов красоты и других организаций сферы бытовых услуг, сообщается на сайте администрации региона.

«Сегодня мной подписан указ о полном открытии сферы бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения предпринимателями усиленных мер безопасности», — приводятся слова губернатора.

Во Владимирской области продолжают действовать ограничительные меры, например самоизоляция для пожилых людей. В регионе коронавирусом заразились 1387, выздоровели 100, скончались 15 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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