Россияне подали более 2,6 млн заявлений на выплаты детям до трех лет

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент было подано больше 2,6 млн заявлений на выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на 11 мая граждане через личные кабинеты на сайте Пенсионного фонд и на Едином портале госуслуг подали 2 652 440 заявлений.

Голикова отметила, что было принято 2 512 265 решений по назначению выплаты. На сегодняшний день перечислено на 15,5 млрд рублей на 2 130 732 ребенка.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

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