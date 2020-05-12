Закон об использовании конфискованного спирта для выпуска антисептиков прошел I чтение
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептических средств, сообщает РИА «Новости».
Второе и третье чтение назначены на 13 мая.
Законопроект был внесен в Госдуму Министерством финансов России в числе других мер по обеспечению устойчивого экономического роста. Предполагается, что использование изъятого спирта в производстве позволит увеличить предложение антисептиков и сократить расходы бюджета на хранении и уничтожение конфискованного продукта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минфин предложил использовать конфискованный спирт для изготовления антисептиков