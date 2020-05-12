Закон об использовании конфискованного спирта для выпуска антисептиков прошел I чтение

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Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептических средств, сообщает РИА «Новости».

Второе и третье чтение назначены на 13 мая.

Законопроект был внесен в Госдуму Министерством финансов России в числе других мер по обеспечению устойчивого экономического роста. Предполагается, что использование изъятого спирта в производстве позволит увеличить предложение антисептиков и сократить расходы бюджета на хранении и уничтожение конфискованного продукта.

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