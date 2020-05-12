Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.

Так, курс доллара вырос на 22,5 коп. Он достиг 73,68 руб.

При этом курс евро увеличился на 14,25 коп., оказавшись на отметке в 79,7 руб.