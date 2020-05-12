Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

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Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Льготная выплата будет доступна семьям с правом на материнский капитал и детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

С 1 июня такие семьи получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка из указанной возрастной категории.

Оформить выплату можно, подав заявление через портал госуслуг, через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Сделать это можно до 1 октября 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении перед совещанием по эпидемиологической ситуации в стране заявил, что семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно получат выплаты в размере 10 тыс. рублей.

В России на данный момент зарегистрировано 221,3 тыс. случаев коронавируса, умерли 2 тыс., вылечились 39,8 тыс.