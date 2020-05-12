Трамп набрал рекордную сумму пожертвований за месяц на переизбрание в президенты США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/427/13041427/2020-04-07T222558Z_1282310548_RC2YZF9R3TH5_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-35431.jpg">

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в апреле набрал $61,7 млн пожертвований на переизбрание главой государства на второй срок на предстоящих выборах, сообщили в избирательном штабе Трампа.

Таким образом, общая сумма пожертвований на его избирательную кампанию достигла $742 млн.

В свою очередь, в избирательном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена рассказали, что он собрал в апреле на предвыборную борьбу $60,5 млн.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Главное — борьба с Трампом»: как Байден рвется в Белый дом