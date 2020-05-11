Депутат Рады заявил, что экономику Украины ждет тяжелая депрессия

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Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что экономика страны находится под угрозой тяжелой депрессии. Его слова приводятся на сайте политсилы.

Он отметил, причиной этому стал тот факт, что украинское правительство так и не подготовило план по выходу из кризиса после снятия ограничительных мер.

«Нет упоминаний о том, какие меры будут приняты, чтобы защитить национальную экономику и помочь гражданам», — добавил Бойко.

Депутат также подчеркнул, что при этом бизнес на Украине терпит убытки, растет число безработных, вслед за чем «беднеют семьи».

Он также подчеркнул, что все это ведет к тому, что украинской экономике грозит тяжелая и затяжная депрессия.

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