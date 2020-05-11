Путин поручил разработать план по внедрению онлайн-технологий в работу банков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/13079563/upload-RIAN_6239609.HR-pic905-895x505-14986.jpg">

Президент России Владимир Путин отдал поручение правительству и Банку России совместно разработать меры по внедрению онлайн-технологий в работу финансового сектора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее поручение было отдано сроком исполнения до 1 июня. Ответственными за разработку мер были назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В частности, поручена разработка мер, обеспечивающих возможность оказания услуг по выдаче кредитов и иных финансовых услуг дистанционно.

Кроме того, Путин поручил обеспечить идентификацию клиентов при использовании госинформсистем, а также информационных систем финансовых организаций при подтверждении согласия самих граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: Россия начинает аккуратно выходить из карантинных ограничений

— Российские власти проработали новый пакет мер поддержки экономики и россиян

— Путин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости