Путин поручил разработать план по внедрению онлайн-технологий в работу банков
Президент России Владимир Путин отдал поручение правительству и Банку России совместно разработать меры по внедрению онлайн-технологий в работу финансового сектора. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее поручение было отдано сроком исполнения до 1 июня. Ответственными за разработку мер были назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В частности, поручена разработка мер, обеспечивающих возможность оказания услуг по выдаче кредитов и иных финансовых услуг дистанционно.
Кроме того, Путин поручил обеспечить идентификацию клиентов при использовании госинформсистем, а также информационных систем финансовых организаций при подтверждении согласия самих граждан.
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