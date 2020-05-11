Специальную доплату установят для российских соцработников

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Президент РФ Владимир Путин во время совещания согласился с тем, что сотрудники социальных учреждений несут повышенную нагрузку и риски, поэтому для них установят специальные федеральные доплаты. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Доплата будет производиться с 15 апреля по 15 июля. При этом люди получат деньги за прошедший апрель.

Для врачей в соцучреждениях доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом, то получат уже 60 тыс. рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего, медицинского и административного персонала — 25 тыс. рублей, а если работают заболевшими— 35 тыс. рублей. Для младшего персонала доплата будет составлять 15 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно, для технического персонала 10 тыс. и 15 тыс. рублей.

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