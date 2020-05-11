Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране. Мероприятие транслировалось в эфире «России 24».

Он отметил, что период нерабочих дней перестает действовать с 12 мая.

Глава государства подчеркнул, что при этом борьба с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 продолжается. Путин добавил, что общие санитарные требования должны продолжать соблюдаться, чтобы избежать новой волны пандемии.

Ранее Путин объявил о продлении нерабочего времени до 11 мая, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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