Путин рекомендовал ЦБ добиться стабильной динамики кредитования после эпидемии

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Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку совместно с правительством обеспечить стабильную динамику кредитования населения и компаний после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что соответствующие меры должны быть направлены на «поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций», пострадавших из-за пандемии.

Доклад должен быть представлен президенту до 1 июня.

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