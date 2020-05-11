Путин рекомендовал ЦБ добиться стабильной динамики кредитования после эпидемии
Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку совместно с правительством обеспечить стабильную динамику кредитования населения и компаний после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующие меры должны быть направлены на «поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций», пострадавших из-за пандемии.
Доклад должен быть представлен президенту до 1 июня.
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