Россия может ввести ограничения для турецких авиаперевозчиков с 11 мая
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Минтранс России заявил, что может ввести ограничения для турецких авиакомпаний в случае, если Анкара в течение суток откажется снимать аналогичные ограничения для перевозчиков из России, сообщает ТАСС.
«В случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков», — говорится в сообщении Минтранса.
В ведомстве пояснили, что подобные меры могут быть введены для авиакомпаний из Турции уже сегодня в 23.00.
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