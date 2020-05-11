Правительство России разработает план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил заняться проработкой общенационального плана действий, которые помогут восстановить экономику страны.
«Представить <...> план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — потребовал Путин.
Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и другим высшим должностным лицам разработать и предоставить такой такой план действий до 1 июня 2020 года.
Стоит отметить, что поручение сформировано по итогам совещания с высшими должностными лицами, которое состоялось 28 апреля 2020 года. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.
Общее число зараженных на сегодняшний день в России составляет 221 344. сего с начала пандемии умерли 2009 человек, выздоровели — 39 801.
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