Трамп заявил, что США скоро примут решение по вопросу финансирования ВОЗ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон скоро примет решение в отношении вопроса финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил в эфире Fox News.

Американский лидер также напомнил, что США ежегодно выделяют ВОЗ по $500 млн.

По его мнению, в последнее время организация стала «марионеткой Китая».

«Я приму решение очень скоро», — уточнил Трамп.

Он также добавил, что США и ранее приостанавливали финансирование ВОЗ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

США могут создать альтернативу ВОЗ

Помпео допускает, что США не возобновят финансирование ВОЗ

ВОЗ надеется на возобновление финансирования со стороны США