Трамп заявил, что США скоро примут решение по вопросу финансирования ВОЗ
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон скоро примет решение в отношении вопроса финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил в эфире Fox News.
Американский лидер также напомнил, что США ежегодно выделяют ВОЗ по $500 млн.
По его мнению, в последнее время организация стала «марионеткой Китая».
«Я приму решение очень скоро», — уточнил Трамп.
Он также добавил, что США и ранее приостанавливали финансирование ВОЗ.
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