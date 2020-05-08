Трамп заявил, что США скоро примут решение по вопросу финансирования ВОЗ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон скоро примет решение в отношении вопроса финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил в эфире Fox News.

Американский лидер также напомнил, что США ежегодно выделяют ВОЗ по $500 млн.

По его мнению, в последнее время организация стала «марионеткой Китая».

«Я приму решение очень скоро», — уточнил Трамп.

Он также добавил, что США и ранее приостанавливали финансирование ВОЗ.

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