ПСБ помогает клиентам получить безвозмездную субсидию на расчётный счет банка

Свыше 24 тысяч юридических и физических лиц, которые являются клиентами ПСБ, смогут получить безвозмездную финансовую помощь ФНС России на расчётный счет в ПСБ.

Его можно открыть удаленно без визита в офис.

ПСБ разработал рекомендации, которые помогут разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС. Сотрудники банка также проконсультируют о процедуре зачисления субсидии на расчётный счёт клиента.

Госпрограмма о предоставлении субсидий предприятиям МСП, которые осуществляют деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля.

Начиная с мая, предприниматели в личном кабинете налогоплательщика - юридического лица могут выбрать расчетный счет ПСБ для зачисления средств.

Так, для получения субсидии предпринимателям нужно обратиться с заявлением в ФНС о перечислении средств на открытый расчётный счёт в ПСБ. А уже после проверки информации ФНС должна проинформировать заявителя, направив уведомление о решении в личный кабинет налогоплательщика.

«ПСБ, как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса, поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей», — заявил руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

По его словам, в ПСБ понимают, что вопросы поддержки бизнеса наиболее актуальны для клиентов.

«Именно поэтому был разработан ряд решений, которые помогут ответить на актуальные вопросы и сэкономить время клиентов», — подчеркнул Чернощекин.