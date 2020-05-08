В США безработица обновила максимум с 1940 года

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В США в апреле безработица достигла 14,7%, обновив рекорд с 1940 года, пишет министерство труда.

«Это самый высокий показатель и самый большой рост за всю историю данных за месяц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте показатель составлял 4,4%. В несельскохозяйственных отраслях рабочие места потеряли больше 20 миллионов человек.

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