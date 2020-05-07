Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка.
Последняя акция также была передана правительству 30 апреля.
Соглашение предусматривает, что новый контролирующий акционер выдвигает в набсовет банка не более четырех кандидатов, включая одного служащего Банка России.
Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.
Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка.