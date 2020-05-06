Путин предоставил страховые гарантии борющимся с COVID-19 медикам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/227/13061227/RIAN_6223847.HR-pic905-895x505-96700.jpg">

Президент России Владимир Путин поставил подпись на указе о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, которые борются с коронавирусом нового типа. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в случае смерти будет выплачена сумма в размере 2,7 млн рублей.

Отмечается, что такие гарантии в виде единовременной страховой выплаты предоставляются «врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами», у которых подтвержден коронавирус COVID-19, а также с «пациентами с подозрением на эту инфекцию».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медикам дадут 50 млрд: Мишустин одобрил выплаты за COVID-19

— Врачи получат спецвыплаты за работу с коронавирусными больными

— Лечащим пациентов с COVID-19 врачам выплатят до 80 тысяч рублей