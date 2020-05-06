При поддержке Корпорации МСП производитель медных и алюминиевых гранул увеличит выпуск продукции

Волгоградской компании «Рэдмэджик» выпускающей медную и алюминиевую крошку открыта кредитная линия на сумму 50 млн рублей в МСП Банке при обеспечении в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 25 млн рублей.

Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых на три года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП. Заёмные средства направлены на приобретение дополнительного объёма сырья, материалов и компонентов.

Общая стоимость проекта составляет 150 млн рублей.

Финансовая поддержка предоставит предприятию возможность увеличить объём загрузки производственных мощностей и выпуска продукции. В ходе реализации проекта будет открыто 15 новых рабочих мест. С ростом перерабатывающего производства снизится негативное воздействие металлических отходов на окружающую среду в регионе.

Производственные линии ООО «Рэдмэджик» запущены в 2018 году. Компания обладает собственным ЭкоТехноПарком площадью более 15 тысяч кв. м. Производственный комплекс, обеспеченный высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей, ежемесячно перерабатывает более 1,5 тысяч тонн отходов, содержащих металлы. В собственности предприятия – 27 приемных пунктов, 2 оптово-сортировочные базы, более 30 единиц грузовой и специальной техники. В числе потребителей продукции Рэдмэджик компании по выпуску строительных материалов, труб металлических концентратов и катодов, катанки и др.