Минэнерго РФ не видит поводов для ухода цены нефти в ноль
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Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что ведомство не видит поводов для ухода цены нефти в ноль, передает РИА «Новости».
«В целом рынок понимает, что ситуация уже начала выправляться... Собственно говоря, поводов для ухода в ноль сейчас нет», — сказал Сорокин.
При этом он уточнил, что риски остаются, и в будущем возможны разные варианты развития событий с точки зрения спроса.
В конце апреля майский фьючерс на американскую нефть марки WTI впервые в истории падал до отрицательных значений.
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