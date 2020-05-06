Минэнерго РФ не видит поводов для ухода цены нефти в ноль

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Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что ведомство не видит поводов для ухода цены нефти в ноль, передает РИА «Новости».

«В целом рынок понимает, что ситуация уже начала выправляться... Собственно говоря, поводов для ухода в ноль сейчас нет», — сказал Сорокин.

При этом он уточнил, что риски остаются, и в будущем возможны разные варианты развития событий с точки зрения спроса.

В конце апреля майский фьючерс на американскую нефть марки WTI впервые в истории падал до отрицательных значений.

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