ВВП еврозоны в 2020 году рухнет на 7,7%

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По экономическому прогнозу Еврокомиссии, реальный ВВП еврозоны в 2020 году упадет на 7,7% из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Как заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, ЕС вступил в «глубочайшую рецессию в своей истории».

Самое серьезное падение ВВП ожидается в Греции – минус 9,7%, Италии — 9,5% и Испании — 9,4%.

При этом, согласно прогнозу, в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,3%.

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