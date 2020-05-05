Минфин США хочет занять рекордные $3 трлн ради поддержки экономики

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Министерство финансов Соединенных Штатов планирует занять рекордную сумму в размере почти $3 трлн для поддержки американской экономики, сообщает CNBC.

Общая сумма, которую казначейство намеревается запросить, составляет $2,999 трлн. В департаменте отметили, что такая сумма пойдет на восполнения расходов, которые увеличились в основном из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Минфин обязуется направить деньги на отсрочку индивидуальных и коммерческих налогов, выплаты предприятиями и рабочим и т.д.

Общий государственный долг США на данный момент составляет около $25 трлн, а дефицит текущего финансового года — $744 млрд, уточняет телеканал.

Стоит отметить, что в конце марта президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 21 апреля Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер почти на $500 млрд.

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