Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Рубль упал на открытии торгов к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.02 мск, курс доллара вырос на 75 коп. и составил 75,14 руб.

Курс евро увеличился на 80 коп., до 82,15 руб.

Цена на фьючерс нефти Brent упала на 1,25% — $26,11 за баррель.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Индексы Мосбиржи растут на открытии торгов

Набиуллина: ЦБ может продолжить снижать ключевую ставку