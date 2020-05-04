Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

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Рубль упал на открытии торгов к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.02 мск, курс доллара вырос на 75 коп. и составил 75,14 руб.

Курс евро увеличился на 80 коп., до 82,15 руб.

Цена на фьючерс нефти Brent упала на 1,25% — $26,11 за баррель.

Узнать курс рубля можно на странице «Котировки».

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