Кабмин РФ запустил сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса при пандемии

Правительство России запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, где можно получить информацию о мерах поддержки в период пандемии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Сервис доступен по адресу http://government.ru/support_measures/.

«Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности...» — говорится в сообщении.

При этом в каждом разделе есть подробная информация о мерах, сроках предоставления услуги и т. д.

«В перспективе при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются», — сказано на сайте правительства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова: говорить о полном завершении распространения COVID пока невозможно

— В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

— Число заболевших COVID в офтальмологической больнице Якутска достигло 56