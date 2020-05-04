Кабмин РФ запустил сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса при пандемии
Правительство России запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, где можно получить информацию о мерах поддержки в период пандемии. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Сервис доступен по адресу http://government.ru/support_measures/.
«Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности...» — говорится в сообщении.
При этом в каждом разделе есть подробная информация о мерах, сроках предоставления услуги и т. д.
«В перспективе при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются», — сказано на сайте правительства.
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