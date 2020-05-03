Мантуров: в регионы будут направлены 15,5 млн защитных масок
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил в эфире «России 24», что на московских складах остается еще 15,5 млн медицинских масок.
Он отметил, что маски будут распределены в российские регионы.
«В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн (масок. — примечание «Газеты.Ru») в остатке», — добавил Мантуров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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