Германия назвала сроки принятия решения по «Северному потоку — 2»

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Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) назвало сроки принятия решения по заявке компании-оператора по строительству газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом представитель BNA Фите Вульф рассказал РИА «Новости».

Он отметил, что решение по вопросу будет предоставлено «в кратчайшие сроки».

Вульф добавил, что BNA направило проект своего решения заинтересованным сторонам, замечания принимаются до 8 мая 2020 года. Представитель агентства не уточнил содержание разосланного проекта.

Кроме того, решение по запросу Nord Stream об освобождении «Северного потока — 2» от требований обновленной газовой директивы ЕС должно быть принято до 24 мая 2020 года, согласно законодательной поправке ЕС.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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