Нефть дорожает накануне вступления в силу сделки ОПЕК+
Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные CNBC.
Стоимость фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 14,06%, до $25,71 за баррель.
В свою очередь, фьючерс на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожал на 17,53% и составил $17,7 за баррель.
Стоит отметить, что 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
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