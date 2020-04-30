Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель

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Цены на нефть продолжают расти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель. Нефть WTI — на 17,33% до $17,67 за баррель.

Отмечается, что цены растут в ожидании восстановления спроса на энергетическом рынке.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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