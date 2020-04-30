Брянский переработчик глины при поддержке Корпорации МСП увеличит объемы производства

Брянской компании ООО «Глинопереработка», одному из ведущих отечественных производителей наполнителей для туалета домашних животных из бентонитовой глины, предоставлена кредитная линия на сумму 45 млн рублей в одном из федеральных банков.

Финансирование открыто при обеспечении в виде поручительства Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которая позволяет фиксировать процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей на уровне до 8,5% годовых. Средства направлены на приобретение материалов и сырья.

В результате финансовой поддержки предприятие проведёт необходимые расчёты с поставщиками, увеличит объём выпуска продукции и реализации товаров, обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса.

По данным компании, доля рынка в сегменте бентонитовых наполнителей достигает порядка 40%. Наполнители компании «Глинопереработка» продаются под брендами Pi-Pi Bent Deluxe, Pi-Pi Bent, Котяра и СиСиКэт. В ассортименте компании более 20 позиций наполнителей широкого ценового диапазона: от бюджетных впитывающих до премиальных ароматизированных видов со специальными свойствами.

Завод занимает земельный участок площадью 8,3 га. Производственная мощность предприятия по готовой продукции составляет 35 тыс. тонн в год. Основной сырьевой базой стали собственные месторождения бентонитов в Хакасии и Курганской области, также используется сырье из месторождений Азербайджана, Санкт-Петербурга. Завод осуществляет полный цикл производства продукции. Предприятие также занимается переработкой и фасовкой небентонитового сырья. На предприятии работает около 200 человек.

Количество постоянных клиентов составляет около 250 компаний по всей России, от Калининграда до Владивостока, а также в странах СНГ.

Производственные мощности предприятия позволяют производить не только качественные наполнители под собственными брендами, но также заниматься производством частных марок наполнителей для федеральных торговых сетей.